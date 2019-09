Link kopiert

Sanel Kuljic ist in Wien festgenommen worden. Der schon wegen Wettbetrugs inhaftiert gewesene Ex-Fußballer soll Kokain konsumiert und eine geringe Menge weitergegeben haben, sagte sein Anwalt Wolfgang Blaschitz am Samstag. Die Festnahme erfolgte laut Blaschitz am Freitag in der Boutique von Kuljic’