Von Florian Finkel

florian.finkel@neue.at

Die erste Nachricht erreichte die Zuseher im Stadion noch vor Anpfiff der Partie gegen Mattersburg. Wie die Altacher bestätigten, wird Christian Möckel neuer Sportdirektor und übernimmt damit die Geschicke von Georg Zellhofer. Der 46-jährige Deutsche wird mit 1. November eingesetzt und erhält einen Vertrag bis zum Sommer 2021. Der ausgebildete Sportmanager war bereits bei der TSG Hoffenheim unter Ralf Rangnick, beim 1. FC Nürnberg und bei Hannover 96 tätig. „Ich freue mich auf diese sehr interessante Aufgabe. Die Gespräche haben mich überzeugt, dass hier die Chance besteht, die tolle Entwicklung des Vereins mitzugestalten und voranzutreiben“, meinte ­Möckel in der Aussendung.

Für Altach-Präsident Peter Pfanner sprach neben der sportlichen Erfahrung als Scout beziehungsweise Chef­scout sowie Sportlicher Leiter auch die kaufmännische Ausbildung. „Er hat einen sehr interessanten Lebenslauf. Er hat ein Studium für Sportmanagement abgeschlossen und daher auch eine kaufmännische Ausbildung“, meinte Pfanner und lobte auch dessen Arbeit mit jungen Spielern: „Bei Nürnberg war er stark in der Jugendarbeit beteiligt. Die Entwicklung junger Spieler zu Profis ist für ihn daher kein Neuland.“

Lange Auszeit befürchtet. Dies war die positive Neuigkeit aus Altacher Sicht. Ansonsten sollte der Nachmittag nicht viel erfreuliches für die Vorarlberger bereithalten.

Ein erster Schockmoment passierte in der 18. Spielminute. Ousmane Diakité blieb nach einem langen Schritt im Rasen hängen. Schiedsrichter Julian Weinberger unterbrach die Partie augenblicklich. Der Altach-Profi musste mit Verdacht auf Kreuzbandriss ins Krankenhaus eingeliefert werden. Ersetzt wurde der 19-jährige Malier, der sich nach Wunsch seines Ausleihvereins Salzburg bereits zu weiteren Untersuchungen in der Mozartstadt aufhält, durch Lars Nussbaumer.

Nussbaumer, der gestern zum ersten Mal für das österreichische U19-Nationalteam einberufen wurde, sollte seine Aufgabe brav erfüllen. Für die Bundesliga reicht dieses Attribut jedoch (noch) nicht aus. Zu Diakité war ein deutlicher Leistungsunterschied erkennbar. Besonders körperlich hat der 18-jährige Bregenzerwälder noch Luft nach oben.

Feldspieler ins Tor. Gleichzeitig ist es ein wenig das Sinnbild des Kaders der Altacher in der bisherigen Spielzeit. Die Vorarlberger verfügen über eine qualitativ gute erste Elf. Werden allerdings Ersatzleute gebraucht, ist ein Leistungsabfall spürbar. So brachten auch die eingewechselten Frantz Pangop und Bernd Gschweidl keine neuen Impulse.

Jedoch hielt sich bereits zuvor der Ideenreichtum der Rheindörfler in der Offensive in Grenzen. Mergim Berisha vertändelte die einzige Gelegenheit im ersten Durchgang (39.) nach einem Traumpass von Samuel Oum Gouet. Immerhin zeigte sich die Defensive im Vergleich zu vergangenen Partien deutlich verbessert. Für den ersten Torschuss sorgten die Gäste aus dem Burgenland erst in Minute 63. Der Versuch von Christoph Halper fand allerdings auch gleich den Weg ins Netz.

Die Umstellung auf eine Dreierkette brachte nicht den gewünschten Erfolg für die Altacher. Christian Gebauer (65.) und Berisha (72.) hatten noch die bes­ten Möglichkeiten. In der Verteidigung sorgte Emanuel Schreiner mit einem schwachen Rückspiel für die erste Rote Karte. Martin Kobras zog die Notbremse. Damit wird der 33-jährige Rückhalt nächste Woche gegen Salzburg fehlen. Wie auch Matthias Maak, der sich innerhalb von zwei Minuten zwei Mal Gelb abholte. Das zweite Gelb-Foul führte zum Elfmeter und damit zum Endstand. Innenverteidiger Jan Zwischenbrugger, der für Kobras ins Tor rücken musste, konnte sich nicht auszeichnen.

Diesen Mittwoch findet der SCRA Fanstammtisch ab 19 Uhr im Flax in Götzis statt.