Für den SCR Altach kommt es im Achtelfinale des ÖFB-Cups zur Wiederholung aus der vergangenen Saison. Bei der Auslosung am Sonntag erwischten die Rheindörfler wie im Jahr zuvor den LASK. Damals musste sich der aktuell Tabellenzehnte in der heimischen Arena mit 0:3 geschlagen geben. Die Aufgabe in einem Monat wird nicht einfacher, müssen doch die Vorarlberger dieses Mal auswärts antreten. Es ist zugleich das einzige Aufeinandertreffen zweier Bundesligateams.

Eine deutlich einfachere Aufgabe wurde Austria Lustenau und Trainer Roman Mählich zugeteilt. Die Vorarlberger aus der zweiten Liga treffen auf den Regionalliga-Mitte-Vertreter Union Gurten. Bereits in der ersten Runde konnten die Lustenauer mit Stadl-Paura einen Regionalligisten eliminieren. Zuletzt konnten sich die Grün-Weißen in der Verlängerung gegen den Floridsdorfer AC durchsetzen.

Wunschlos für Ebreichsdorf. Auch sonst erwarten die Zuseher wenig echte Schlagerspiele. Aus Sicht von Ebreichsdorf nimmt sich der Blick freilich etwas anders aus: Die in der Regionalliga Ost spielenden Niederösterreicher empfangen Titelverteidiger und Champions-League-Teilnehmer Salzburg.

Ebreichsdorf, das seit dem Aufstieg in Österreichs dritthöchste Spielklasse 2015/16 bereits zum dritten Mal im Cup-Achtelfinale steht, hat schon mehrere Oberhausklubs auf seiner Abschussliste: Aktuell eliminierte man in der zweiten Runde nach Zweitligist Lafnitz die Admira, 2016/17 mussten der WAC und Altach südlich von Wien dran glauben.

Die übrigen Bundesligisten treten allesamt gegen niederklassigere Gegner an. In der Steiermark kommt es dabei zum Bundesland-Derby zwischen dem Kapfenberger SV und Sturm Graz. Der WAC gas­tiert bei Wacker Innsbruck, St. Pölten hat gegen Ried Heimvorteil, und die WSG Wattens gastiert bei Regionalligist Gleisdorf.

Florian Finkel