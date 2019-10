Link kopiert

Derzeit droht der Skiathletin Katharina Liensberger eine Sperre. Die 22-jährige Göfnerin verfügt nach einem Markenwechsel zu Kästle über keinen gültigen Vertrag mit einem Skischuhausrüster. „Ich bin immer davon ausgegangen, dass ich die Produkte aus dem Austria Ski Pool verwenden darf. Ich hoffe, dass es schnellstmöglich zu einer ÖSV-konformen Lösung kommt, damit ich mich schnellstmöglich wieder auf das konzentrieren kann, was wirklich wichtig ist: Mit Begeisterung schnell Ski zu fahren“, meinte Liensberger nun per Social Media. Ex-Ausrüster Rossignol hat der Vorarlbergerin derweil eine mögliche Rückkehr in Aussicht gestellt.