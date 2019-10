Link kopiert

Von Hannes Mayer

hannes.mayer@neue.at

Nach dem 1:3 vom Freitag gegen Znojmo hatte DEC-Macher Alexander Kutzer ruhig und unaufgeregt erklärt, dass den Bulldogs ein solches Startdrittel wie gegen Znojmo nicht mehr passieren dürfe. In der Annahme, dass dieser Auftritt ein Ausreißer nach unten war, als die Dornbirner nach einer blutleeren und leidenschaftslosen Darbietung bereits nach zwölf Minuten mit 0:3 gegen die Tschechen in Rückstand lagen. In Wahrheit wiederholte sich das Desaster schon am Sonntag beim 4:8 gegen Villach.

Gegen die Draustädter lagen erschreckend emotionslose Bulldogs nach 13 Minuten mit 0:3 in Rückstand. Mehr noch. Anders als gegen Znojmo, als es wenigs­tens ab dem Mitteldrittel besser wurde, erhöhten die Kärntner am Sonntag bis zur 24. Minute auf 6:1. Die DEC-Fans skandierten jetzt: „Wir wollen euch kämpfen sehen“, worauf sie bis hierhin vergeblich gewartet hatten.

Fiasko. Dass den Dornbirnern danach noch drei Tore gelangen und sie nur mehr zwei kassierten, lag einzig an den Gästen, die fortan nichts mehr in die Partie investierten. Die Villacher ließen es dermaßen schleifen, dass VSV-Coach Jyrki Aho bei einer 6:1-Führung sogar ein Timeout nahm. Wären die Villacher engagiert geblieben, hätte dem DEC nahezu sicher eine zweistellige Niederlage geblüht. Die Dornbirner traten nicht wie eine EBEL-Mannschaft auf.

Im Spiel gegen die Scheibe war es ein einziges Fiasko. Die Zonenverteidigung funktionierte zum wiederholten Male überhaupt nicht. Speziell im hohen Slot, also der Zone vor der blauen Linie. Die Villacher konnten hier immer wieder unbedrängt kombinieren und abschließen, phasenweise glich es einem Trainingsspielchen. Die Dornbirner warfen sich während den Unterbrechungen immer wieder fragende Blicke auf dem Eis zu, wer denn laut System in der vorangegangenen Szene was falsch gemacht hätte. Was aufzeigt: Die Spieler wissen schlichtweg nicht, was sie zu tun haben.

Im Umfeld der Mannschaft beginnen erste Zweifel an Neo-Coach Jussi Tupamäki um sich zu greifen, was ein Alarmsignal ist. Der Nordländer muss es schaffen, diese Zweifel im Keim zu ersticken. Dafür muss er der Mannschaft Lösungen an die Hand geben und diese im Training intensiv einstudieren. Vergangene Woche gewährte er dem Team nach der Rückkehr vom Auswärtsdoppel in Fehervar und Wien und einem lockeren Auslaufen am Montagmorgen bis Mittwoch frei. Die restliche Trainingswoche plätscherte dahin. So spielt Dornbirn auch. Körperlos. Leidenschaftslos. Mutlos.

Was auch daran liegt, dass die Spieler nach den vielen Niederlagen, die es seit der zweiten Hälfte der Vorbereitung setzt, nicht mehr bedingungslos an die taktische Marschroute und damit ihre eigene Stärke glauben.

System. Tupamäki hat ein sehr anspruchsvolles System für die Bulldogs entworfen. Im Verteidigungsdrittel setzt er nur vor dem Tor auf Manndeckung, ansonsten lässt er in der Zone verteidigen. Dieses Wechselspiel funktioniert nicht. Gegen die Scheibe fordert Tupamäki mal ein hohes und mal ein tiefes Verteidigen. Beim Heimdoppel gegen Znojmo und Villach klappte weder das eine noch das andere – nachdem die Bulldogs in den Partien davor immerhin dann gut im Spiel waren, wenn sie Forechecking betrieben. Am Wochenende verlor sich die Mannschaft im Versuch, das System umzusetzen, vergaß dabei erneut darauf, körperbetont und aggressiv zu spielen.

Ob der Unsicherheit seiner Vorderleute hat nun auch noch Goalie Rasmus Rinne seine Form verloren. Er blieb am Sonntag nach dem ersten Drittel (1:4) auf der Bank. Ohne Rinne in Top-Verfassung drohen auch die nächs­ten Aufgaben in einem Desaster zu enden: Am Freitag gastiert der DEC in Graz, am Sonntag kommt Linz ins Messestadion.

Klar ist: Die Bulldogs haben ein individuell starkes Team, mehr Qualität ist für Dornbirn nicht leistbar. Es liegt an Tupamäki, aus den vielen guten Spielern eine Mannschaft zu formen, die ihr Potenzial abruft, sich zumindest zerreißt. Tupamäkis Ideen überzeugen in der Theorie, sie müssen aber am Eis funktionieren.