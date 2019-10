Link kopiert

Und schon wieder bangt Österreich, also die Hauptfußballabteilung des Landes, um David Alaba. Kaum ist der Bayern-Star in die Mannschaft zurückgekehrt, musste er schon wieder vorzeitig abtreten. In der ersten Hälfte des grandiosen 7:2-Triumphs der Münchner beim Champions-League-Finalisten Tottenham