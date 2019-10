Link kopiert

Der FC Liverpool hat gestern eine halbe Stunde lang so Fußball gespielt, wie es sich für einen Titelverteidiger der Champions League geziemt. Einfach Weltklasse, was die Mannschaft von Jürgen Klopp in der ersten Halbzeit vor 52.500 Zuschauern an der Anfield Road ablieferte. Unantastbar und spektakul