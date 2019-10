Am Samstag hat die Formel 1 zu













Link kopiert

Gabelstapler, die Sandsäcke in die Boxengasse fahren. Eifrige Arbeiter, die damit beschäftigt sind, das Siegerpodium abzubauen, um es vor Beschädigungen zu schützen, Mercedes-Teammitglieder, die die Einrichtungen an der Boxenmauer abbauen, andere, die in der Box versuchen, möglichst alles vom Boden