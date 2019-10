Bregenz HB mit Schützenfest in dritter Runde













Von Christian Höpperger

Bregenz HB bestätigte am Samstagabend mit einem 35:18-(13:9)-Erfolg über den IFK Helsinki (FIN) den Aufwärtstrend und steht nach der 32:35-Niederlage im Hinspiel in der dritten Runde des Challenge-Cups. 1000 Fans unterstützten ihr Team in der Handball­are