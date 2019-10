Link kopiert

Jagd auf Gold

Tennis-Superstar Roger Federer geht bei den Sommerspielen 2020 in Tokio auf die Jagd nach seiner dritten Olympia-Medaille.

Letztlich habe sein Herz entschieden, sagte Federer. 2000 in Sydney hatte er zum ersten Mal an Sommerspielen teilgenommen. Der Einzeltitel bei Olympia fehlt Federer