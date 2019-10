Link kopiert

Das Duo Oliver Marach/Jürgen Melzer reist kommende Woche mit einer Negativserie zu den Erste Bank Open in die Wiener Stadthalle. Das 3:6 und 1:6 gegen die beiden Italiener Paolo Lorenzi/Jannik Sinner in Antwerpen war die dritte Erstrundenniederlage des heimischen Top-Duos in Serie.