Link kopiert

Die UEFA-Gremien zeigen endlich Präsenz und reagieren auf die unterschiedlichen Vorfälle in diversen Stadien. Die Disziplinarkommission wird sich am 28. Oktober mit dem Skandalspiel von Sofia beschäftigen. Das EM-Quali-Match zwischen Bulgarien und England (0:6) hatte in der ersten Hälfte zweimal weg