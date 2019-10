Link kopiert

Der EC Bregenzerwald verlor am Sonntag sein Gastspiel in Asiago mit 0:4. Dabei ging der ECB schon nach acht Sekunden mit 0:1 in Rückstand. Derweil hat die VEU Feldkirch den 22-jährigen Verteidiger Fabian Nussbaumer verpflichtet. Er kommt mit einer B-Lizenz vom HC Innsbruck zur VEU.