Link kopiert

Schlag auf Schlag geht es in der Alps Hockey League weiter. Am heutigen Samstag haben die VEU Feldkirch und der EC Bregenzerwald Heimrecht. Der EHC Lustenau muss sein zweites Auswärtsspiel innerhalb von nur 24 Stunden bestreiten. Sowohl in der Vorarlberghalle als auch im Messestadion (Spielbeginn je