Link kopiert

Matthias Schwab hat sich in der Weltrangliste dank seines vierten Platzes beim WGC-Turnier in Schanghai um 27 Plätze an die 102. Stelle verbessert. Damit nimmt der 24-jährige Steirer seine bisher beste Position ein. Bernd Wiesberger (Bild) ist in der Weltrangliste 24., die Saisonwertung der Europa-T