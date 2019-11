Link kopiert

Salzburg hat Österreichs Fußball mit dem 1:1 bei Napoli zum wiederholten Male mehr als würdig in Europa vertreten. Was die Mozartstädter schon jahrelang eindrucksvoll unter Beweis stellen, wurde in Süditalien erneut gezeigt.

Die Salzburger Offensive gehört zur europäischen Creme de la Creme. Das unte