Link kopiert

Es ist das drittletzte Turnier der Saison – und es ist wieder ein hochkarätiges: Bei den Turkish Open in Belek geht es um 7,5 Millionen Dollar Preisgeld. Und für Bernd Wiesberger geht es ab heute um den nächsten Schritt in Richtung Gesamtsieg des „Race to Dubai“, der Jahreswertung der European Tour.