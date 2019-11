Link kopiert

Vor dem London Eye, dem höchsten Riesenrad Europas, haben sich die acht bestens Tennisspieler der Welt versammelt, um in die Handykamera von Alexander Zverev zu grinsen. Vor dem morgigen Beginn der ATP Finals in der britischen Metropole ist die Stimmung bei den Akteuren gut. Und das, obwohl es an de