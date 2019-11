Link kopiert

Sebastian Ofner steht im Viertelfinale des Challenger in St. Ulrich in Gröden (ITA). Der Steirer besiegte seinen Davis-Cup-Kollegen Dennis Novak nach hartem Kampf mit 3:6, 6:3, 7:6 (6). Der 23-Jährige aus Bruck an der Mur trifft heute auf den Lokalmatador Lorenzo Musetti.