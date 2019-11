Link kopiert

So viel Aufwind hatte der Sieg im Teamspringen den Österreichern zum Saisonauftakt in Wisla am Samstag gegeben. Ja, Stefan Kraft wollten den ergebnisbedingten Rückenwind auch am Sonntag im Einzel nützen. Das Problem war aber nur, dass der Wind das mit der Unterstützung von hinten offenbar auch mitbe