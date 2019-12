Link kopiert

Salzburg ist Mozart und die Ewigkeit wird nicht ausreichen, um dieses Axiom, also eine keines Beweises bedürftige gültige Wahrheit, zu widerlegen. Aber es gibt Tage, an denen sogar der Grökompaz (größter Komponist aller Zeiten) einen Halbtonschritt zurückweichen muss. Der 10. Dezember 2019 ist so ei