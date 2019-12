Link kopiert

Youngster Felix Leitner ist beim Biathlon-Weltcup in Hochfilzen für die ÖSV-Kapazunder in die Bresche gesprungen. Der 22-jährige Tiroler holte am Freitag im Sprint als Achter sein zweitbestes Karriere-Ergebnis. Der große ÖSV-Hoffnungsträger Julian Eberhard landete nach drei Strafrunden nur an der 30