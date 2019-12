Link kopiert

Marco Rossi ist derzeit kaum zu bremsen. Der Rankweiler wurde nach seinen starken Auftritten für die Ottawa 67’s in der Ontario Hockey League für das „CHL/NHL-Top-Prospects-Game“ der Canadian Hockey League ausgewählt. 40 Spieler werden für dieses Spiel rekrutiert, das am 16. Jänner in Hamilton (Kana