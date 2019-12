Link kopiert

Von Günther Böhler

neue-redaktion@neue.at

Heute Abend (19.30 Uhr) wird in der Rheinhalle das erste Halbfinalticket für das Final Four der österreichischen Meisterschaft vergeben. Im letzten Spiel der Gruppe West kämpfen der EHC Lustenau und die VEU Feldkirch um Platz eins. In den beiden anderen Gruppe