Am dritten Tag der Vorrunde konnten sich Egg und Satteins in ihrer jeweiligen Gruppe durchsetzen. Ihnen folgten Langen 1b und Hard 1b in der Gruppe fünf und Lauterach Juniors und Viktoria Bregenz in Gruppe sechs. Beendet ist das Hallenmasters jedoch für Klostertal, Lochau 1b, Feldkirch und Brederis