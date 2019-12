Link kopiert

Von Günther Böhler

neue-redaktion@neue.at

Eine Partie, die wohl in die Derby-Geschichte der Vorarlberger Erzrivalen eingeht, bekamen die Fans gestern in der Rheinhalle zu sehen. Nach einem ausgeglichenen Startdrittel fegte der EHC Lustenau die VEU Feldkirch in den zweiten 20 Minuten mit 6:0 vom Eis un