Auch unter dem neuen Trainer Mikel Arteta enttäuscht der FC Arsenal in der englischen Premier League weiter. Beim traditionellen Weihnachtsspieltag am Donnerstag kamen die Gunners beim AFC Bournemouth nicht über 1:1 (0:1) hinaus. Mit 24 Punkten hängen die Gunners in der Tabelle auf Platz elf fest. D