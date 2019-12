Link kopiert

Auch gegen den Lieblingsgegner können die Dornbirn Bulldogs ihren Negativtrend nicht umkehren. In Innsbruck setzt es eine deutliche 6:1-Schlappe und somit bereits die siebte Niederlage in Folge. Damit vergrößert sich auch das Loch zwischen dem DEC und den Tirolern in der Tabelle der EBEL wieder.

Halb