Von Günther Böhler

Jede Serie geht einmal zu Ende! Für die Lustenauer endete der Erfolgslauf vor eigenem Publikum, das seit Mitte Oktober neun Siege in Folge bejubeln durfte, gestern Abend. Die Pustertaler zwangen die Weber-Schützlinge in der Verlängerung mit 3:2 in die Knie. Da