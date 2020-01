Link kopiert

Da schau her, der Kopfschmuck steht ihr gar nicht so schlecht, dieser Petra Vlhova! Jedenfalls ist er, obwohl aus Glas, nicht zersprungen, als die Topathletin aus der mit Skirennläufern nicht im Überfluss gesegneten Slowakei dem Damen-Slalom von Zagreb und in weiterer Folge sich selbst die Krone auf