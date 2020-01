Link kopiert

Jetzt ist Zlatan Ibrahimovic (Bild) beim AC Milan angekommen. In seinem zweiten Spiel – erstmals von Beginn an – traf der Schwede beim 2:0-Sieg gegen Cagliari in der 64. Spielminute zum Endstand. Im ersten Einsatz (0:0 gegen Sampdoria Genua) war er ohne Torerfolg geblieben. Milan schaffte zumindest