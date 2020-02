Link kopiert

Von Hannes Mayer

hannes.mayer@neue.at

Mit einem Sieg in 60 Minuten könnte den Dornbirnern heute Abend nur mehr ein Zähler auf einen Play-off-Platz fehlen. Und dieses Szenario ist gar nicht so unwahrscheinlich. Denn während die Bulldogs im wahrsten Sinne des Wortes immer besser in Schuss kommen, hat Zn