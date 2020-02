Link kopiert

Es ist gerade sechs Tage her, da setzte es für Österreichs Techniker in Garmisch-Partenkirchen die schlimmste Niederlage im Weltcup: Platz 28 für Manuel Feller. Cheftrainer Andreas Puelacher will sich dadurch aber nicht vom Weg abbringen lassen: „Wenn du im Fußball einmal eine drüber kriegst, kriegs