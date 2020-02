Link kopiert

Ein kleiner Fehler in der drittletzten Kurve kostete Jonas Müller gestern beim Auftakt der Rodel-WM in Sotschi eine WM-Medaille. Denn dem 22-jährigen Bludenzer fehlten nur knapp drei Hundertstel auf eine erneute Medaille. „Ohne den Fehler in der Kurve 15 wäre sich das Podest ausgegangen, aber wir si