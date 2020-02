Link kopiert

Von Hannes Mayer

hannes.mayer@neue.at

Das war’s mit der Spannung bei den Bulldogs. Nach dem 1:9-Desaster vom Sonntag in Fehervar glauben nur noch Utopisten an eine Play-off-Chance der Dornbirner. Vielmehr geht es für die Bulldogs in den verbleibenden fünf Spielen darum, sich erhobenen Hauptes aus der