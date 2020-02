Link kopiert

Von Günther Böhler

neue-redaktion@neue.at

Die tolle Aufholjagd des EC Bregenzerwald gegen den EK Zell am See wurde am Ende nur mit einem Punkt belohnt. Vor 350 treuen und auch lautstarken Fans mussten sich die Gastgeber im Messestadion mit 2:3 n.V. geschlagen geben.

Im „Raubtier-Duell“ zwischen den Wäl