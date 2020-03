Link kopiert

Von Christian Höpperger

neue-redaktion@neue.at

Es war wohl nur ein Strohfeuer, das vor einer Woche beim 26:24-Sieg in Graz gebrannt hatte. Am Samstag­abend musste Bregenz HB vor 1200 Fans gegen West Wien die zweite Heimniederlage in Serie, die fünfte im Saisonverlauf, hinnehmen. Mit 26:29 (13:16) fiel