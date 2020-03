Link kopiert

Zum Weltcup-Abschluss in Königssee feierte Jonas Müller seinen fünften Podestplatz in dieser Saison. Dem Bludenzer fehlten am Ende nur drei Tausendstel auf den Sieger Semen Pawlitschenko aus Russland. „Nach dem Training war das absolut nicht zu erwarten, so gesehen trauere ich auch den drei Tausends