In Amsterdam wurde Österreich in Gruppe B der Nations League mit Norwegen, Nordirland und Rumänien zusammengelost. „Das ist eine sehr ausgeglichene und sehr spannende Gruppe“, sagt ÖFB-Teamchef Franco Foda, „wir werden alles versuchen, um den ersten Platz in der Gruppe zu belegen.“ Das erklärte Ziel