Bachlinger landet zweimal am Podest













Link kopiert

Beim Austria-Cup-Finale in Seefeld sprang Niklas Bachlinger (Bild) in der Juniorenklasse zweimal aufs Podest. Der Schoppernauer erreichte die Ränge zwei und drei. In der Gesamtwertung verfehlte Bachlinger als Vierter das Podest nur um einen einzigen Punkt.

Sein drittbestes Saisonergebnis erreichte Ul