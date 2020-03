Link kopiert

Eishockey. Der HC Bozen muss seine Heimspiele ab sofort ohne Fans austragen.

Leichtathletik. Der für den 29. März geplante Rom- Marathon wurde abgesagt, jener in Paris vom 5. April auf 18. Oktober verschoben.

Fußball. Sechs am Wochenende in Italien abgesagte Partien werden an diesem Wochenende gespiel