„Es ist befreiend, so in die Veranstaltung zu starten“













Link kopiert

Die Lecherin Magdalena Egger holte sich bei der Junioren-WM in Narvik (Norwegen) in der Abfahrt am Samstag die Goldmedaille. Die 19-Jährige führte damit einen österreichischen Doppelsieg an, denn Teamkollegin Lisa Grill war nur 0,09 Sekunden zurück. Der drittplatzierten Italienerin Monica Zanoner fe