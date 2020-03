Link kopiert

Jede Profiliga verliert derzeit eine Menge Geld. So auch die nordamerikanische Basketball-Profiliga NBA. Laut übereinstimmenden Berechnungen kostet jedes nicht ausgetragene Heimspiel ein Team rund 1,9 Millionen US-Dollar (1,69 Millionen Euro) an Einnahmen. In Summe wären das bis Ende März rund 275 M