Bregenz beteiligt sich an der Hilfe













Link kopiert

Bregenz Handball wird aufgrund der aktuellen Lage im Land aktiv und leistet nun ebenfalls seinen Beitrag in der Nachbarschaftshilfe. In ers­ter Linie soll es dabei um Besorgungen des täglichen Bedarfs gehen. Dies soll immer in Abstimmung mit den Behörden erfolgen. „Wir sind der größte und erfolgreic