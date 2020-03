Kein Rennen vor Juni, Monaco fällt in dieser Saison fix aus













Link kopiert

Ausgerechnet der Holland-Grand-Prix, der richtige Heim-Grand-Prix von Red-Bull-Star Max Verstappen, findet nun nicht wie geplant am 3. Mai statt. Dabei war das Rennen in Zandvoort, wo die Strecke völlig neu adaptiert wurde – dort hätte es die erste Steilkurve in der Formel 1 geben sollen –, schon se