Link kopiert

Eine schwere Kellertüre geht auf und es öffnet sich der Mikrokosmos von Christoph Strasser auf dem Handy-Bildschirm von Freundin Sabine, die ein Livevideo gestartet hat. Vorbei geht es an Regalen mit Kisten voller Ersatzmaterialien, Schläuchen, Helmen und Kettenblättern in den ersten großen Raum. In