Link kopiert

Von Harald Schume

Herr Wittmann sagt kaum jemand zum Franz, mit dem in den 1980er-Jahren jedes Kind groß geworden ist. „Man wollte 1983 sogar meine Hochzeit live im Fernsehen zeigen“, sagt der Niederösterreicher, der am Dienstag mit Ehefrau Rolanda und den Söhnen Franz jun. und Sebastian in Ramsau de