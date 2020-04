Link kopiert

Von Hannes Mayer

hannes.mayer@neue.at

Durch den Saisonunterbruch in der NHL konnten Sie einstweilen in Ihre Wahlheimat Schweiz zurückkehren. Sind Sie froh, die Corona-Krise nicht in Buffalo bewältigen zu müssen?

Ralph Krueger: Ja, ich bin sehr dankbar, zusammen mit meiner Frau und meinen Kindern diese