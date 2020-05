Link kopiert

Von Hannes Mayer

hannes.mayer@neue.at

Fast ein wenig verloren wirkte Andre Agassi am 18. November 1990 in der Festhalle in Frankfurt, als nach einer Spielzeit von fast drei Stunden eine Rückhand von Stefan Edberg im Netz hängen geblieben und der Amerikaner damit Weltmeister war. Nach all den verlorene