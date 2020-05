„Wings for Life“-Rennen nur virtuell













Link kopiert

Um 13 Uhr (MEZ) startet heute der „Wings for Life“-Run. Nicht wie gewohnt (siehe Bild, im Vorjahr nahmen 120.000 Personen teil), sondern nur virtuell per App. „Jeder für sich allein und doch gemeinsam“ lautet das Motto. 100 Prozent der Startgebühr fließen in die Forschung und sollen helfen, Querschn